Contacté par Sportklub, le coach du Serbe a tenu à souli­gner la perfor­mance de son joueur, main­te­nant seul avec 311 semaines à la tête du clas­se­ment ATP : « Tout est impor­tant entre eux trois, chaque minute et chaque seconde. Je veux dire, 311 semaines, et il y en aura plus, c’est vrai­ment fasci­nant. Novak a remporté tout ce qui pouvait être gagné, et la fin de sa carrière n’est même pas en vue. Le débat sur le plus grand de tous les temps porte prin­ci­pa­le­ment sur le goût, mais si les chiffres sont de votre côté, certaines choses sont plus diffi­ciles à nier… Pour moi, Novak est le meilleur et le plus complet des joueurs de tennis de l’his­toire, pour quel­qu’un d’autre c’est Nadal ou Federer « , a déclaré l’en­traî­neur de Djokovic Goran Ivanišević toujours prêt pour aller encore plus loin avec son « poulain ».