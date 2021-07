Dans le long entre­tien accordé au Times, Goran Ivanisevic entre­tient donc l’idée que le peuple des Balkans n’est pas aimé. Il explique aussi que le seul vrai ennemi de Novak Djokovic c’est lui même : « Parfois, Novak crée lui‐même un problème. Dans mon esprit, je peux juger son coup comme étant parfait, mais pas lui. Il veut être encore plus parfait, c’est un perfec­tion­niste. Le concer­nant, en général, je trouve que les gens ne voient que les mauvaises choses, mais pas toutes les autres qui sont posi­tives et géné­reuses. En fait, Novak Djokovic est le Robin des Bois du tennis. Les peuples de notre partie du monde, les Balkans, ne sont pas respectés, et c’est pour­quoi nous sommes avides de succès et de reconnaissance »