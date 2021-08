Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic va donc s’ac­corder une belle pause après des Jeux ratés en atten­dant le début de l’US Open (du 30 août au 12 septembre).

Le numéro 1 mondial, qui se rendra à New‐York pour marquer la grande histoire de ce sport, peut compter sur le soutien indé­fec­tible de ses proches, à commencer par son coach Goran Ivanisevic qui a donné une inter­view riche en décla­ra­tions à un média croate. Extraits.

« Novak dit ce qu’il pense, et beau­coup ne l’aiment pas. Il parle cinq langues, il est extrê­me­ment intel­li­gent, il s’in­té­resse à tout et à son propre mode de vie. Certains aiment sa façon de manger, d’autres ne l’aiment pas, certains rient de la médi­ta­tion à laquelle il se consacre, alors qu’il y croit plei­ne­ment. Je l’ad­mire. Je le regarde le matin prati­quer son yoga pendant une heure et demie, d’une manière indes­crip­tible et fasci­nante. […] Si au 21ème siècle vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, c’est une catas­trophe. Novak ne rentre pas dans ce moule occi­dental dans lequel tout est arrangé. Il est venu des Balkans où rien n’est arrangé et les a tous conquis. »