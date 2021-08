Après avoir évoqué le déca­lage entre Novak Djokovic et l’oc­ci­dent, Goran Ivanisevic a cette fois évoqué le côté sportif et la possi­bi­lité pour son poulain de réaliser le Grand Chelem calen­daire dès le 30 août prochain à New‐York. Selon lui, si cet accom­plis­se­ment devient réalité, Nole deviendra plus qu’une légende, un mythe.

« Je fais partie d’une équipe qui écrit l’his­toire. Si Djokovic remporte l’US Open et rassemble les quatre tour­nois du Grand Chelem la même année, il deviendra immortel, au même titre que Rod Laver, même s’il est beau­coup plus diffi­cile d’ob­tenir un tel succès en au XXIe siècle qu’à l’époque de Laver. Il y a cinq ou six ans personne n’au­rait pu imaginer que Novak serait en mesure de réaliser cet exploit historique. »