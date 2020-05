Goran Ivanisevic que l’on ne présente plus est un fan de Nick Kyrgios. Il avait d’ailleurs décrypter l’Australien pour le numéro 71 de We Love Tennis Magazine lorsqu’on l’avait rencontré l’an dernier à Roland-Garros.

Pour le compte de la chaine YouTube de l’Open d’Australie, le Croate a une nouvelle fois expliqué que l’Australien devait se maîtriser comme lui était parvenu à le faire pour atteindre les sommets : « Nick a des problèmes au fond. Il est son pire ennemi et je sais parfaitement ce qu’il ressent. Cela dit, il est inutile de douter de son talent car il est l’un des meilleurs qui soit. Il peut gagner de gros tournois. Il peut battre n’importe qui, n’importe quand. Pour moi, il possède actuellement le meilleur service du monde. Il peut tout faire avec la balle. Je pense qu’il puisse regretter un jour de ne pas avoir changer d’attitude pour parvenir à gagner des grands trophées. S’il ne gagne pas un Grand Chelem, ce serait une honte pour le tennis. J’espère qu’il pourra changer car au fond c’est un bon gars et le tennis a besoin de Nick Kyrgios et Nick Kyrgios a besoin de tennis. »