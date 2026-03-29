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Ivanisevic sur Alcaraz et Sinner : « Je n’ap­pel­le­rais pas ça une crise. Les choses ne changent pas vraiment »

Par
Baptiste Mulatier
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Ex‐entraîneur de Novak Djokovic, aujourd’hui aux côtés d’Arthur Fils, Goran Ivanisevic a accordé une inter­view à Sportklub dans laquelle il a notam­ment évoqué la possi­bi­lité que le Serbe remporte un 25e titre du Grand Chelem et sa colla­bo­ra­tion avec le jeune joueur fran­çais.

Le vain­queur de Wimbledon 2001 a aussi donné son avis sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui ne se sont pas encore affrontés cette année. 

« On n’a pas encore eu droit à une finale Alcaraz‐Sinner cette année, mais si on regarde à nouveau tous les tour­nois où les deux ont joué cette année, c’est toujours l’un des deux qui triomphe, donc les choses ne changent pas vrai­ment. Je ne m’at­ten­dais pas à ce que Korda batte Alcaraz à Miami, même si je l’adore, c’est un joueur incroyable, mais il est souvent blessé. Quant à Sinner, il a perdu contre Novak en Australie, un adver­saire redou­table. J’ai aussi vu sa défaite contre Mensik à Doha, car le vain­queur affron­tait Fils. Mensik est lui aussi incroyable et peut battre n’im­porte qui à tout moment. Donc… Sinner et Alcaraz ont perdu deux matchs chacun, mais ce n’est pas un chan­ge­ment notable, je n’ap­pel­le­rais pas ça une crise. »

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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