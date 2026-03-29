Ex‐entraîneur de Novak Djokovic, aujourd’hui aux côtés d’Arthur Fils, Goran Ivanisevic a accordé une interview à Sportklub dans laquelle il a notamment évoqué la possibilité que le Serbe remporte un 25e titre du Grand Chelem et sa collaboration avec le jeune joueur français.
Le vainqueur de Wimbledon 2001 a aussi donné son avis sur la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui ne se sont pas encore affrontés cette année.
« On n’a pas encore eu droit à une finale Alcaraz‐Sinner cette année, mais si on regarde à nouveau tous les tournois où les deux ont joué cette année, c’est toujours l’un des deux qui triomphe, donc les choses ne changent pas vraiment. Je ne m’attendais pas à ce que Korda batte Alcaraz à Miami, même si je l’adore, c’est un joueur incroyable, mais il est souvent blessé. Quant à Sinner, il a perdu contre Novak en Australie, un adversaire redoutable. J’ai aussi vu sa défaite contre Mensik à Doha, car le vainqueur affrontait Fils. Mensik est lui aussi incroyable et peut battre n’importe qui à tout moment. Donc… Sinner et Alcaraz ont perdu deux matchs chacun, mais ce n’est pas un changement notable, je n’appellerais pas ça une crise. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 09:58