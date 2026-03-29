Ex‐entraîneur de Novak Djokovic, aujourd’hui aux côtés d’Arthur Fils, Goran Ivanisevic a accordé une inter­view à Sportklub dans laquelle il a notam­ment évoqué la possi­bi­lité que le Serbe remporte un 25e titre du Grand Chelem et sa colla­bo­ra­tion avec le jeune joueur fran­çais.

Le vain­queur de Wimbledon 2001 a aussi donné son avis sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui ne se sont pas encore affrontés cette année.

« On n’a pas encore eu droit à une finale Alcaraz‐Sinner cette année, mais si on regarde à nouveau tous les tour­nois où les deux ont joué cette année, c’est toujours l’un des deux qui triomphe, donc les choses ne changent pas vrai­ment. Je ne m’at­ten­dais pas à ce que Korda batte Alcaraz à Miami, même si je l’adore, c’est un joueur incroyable, mais il est souvent blessé. Quant à Sinner, il a perdu contre Novak en Australie, un adver­saire redou­table. J’ai aussi vu sa défaite contre Mensik à Doha, car le vain­queur affron­tait Fils. Mensik est lui aussi incroyable et peut battre n’im­porte qui à tout moment. Donc… Sinner et Alcaraz ont perdu deux matchs chacun, mais ce n’est pas un chan­ge­ment notable, je n’ap­pel­le­rais pas ça une crise. »