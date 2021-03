L’entraîneur croate de Novak Djokovic s’est lon­gue­ment expri­mé dans un entre­tien accor­dé au média serbe Sportklub. Après avoir décla­ré que son joueur était plus fort que tout le monde, l’an­cien vain­queur de Wimbledon est reve­nu sur les nom­breux épi­sodes où le numé­ro 1 mon­dial a été cri­ti­qué, de l’Adria Tour en pas­sant par l’US Open jus­qu’à la lettre aus­tra­lienne. Et il ne mâche pas ses mots…

« Pourquoi on le traite comme ça ? Probablement à cause de ses origines. Les gens des Balkans sont toujours regardés différemment. »

« L’année der­nière, c’était comme si je regar­dais ‘Massacre à la Tronçonneuse’ (rires). Pourquoi on le traite comme ça ? Probablement à cause de ses ori­gines. Les gens des Balkans sont tou­jours regar­dés dif­fé­rem­ment ; Novak n’a pas peur de dire ce qu’il pense non plus et de se battre pour des causes dans les­quelles il croit. À l’US Open, c’était comme si tout le monde était content que ce genre de merdes lui arrive. En Australie, il a défen­du ses col­lègues joueurs et c’é­tait encore : ‘Tapons sur Djokovic parce que c’est le seul à s’exprimer quand tout le monde reste silencieux’. »