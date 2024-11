Jannik Sinner risquant toujours un à deux ans de suspen­sion après l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS), Goran Ivanisevic a pris la défense du numéro 1 mondial lors de son inter­view accordée à Tennis Majors.

« J’espère sincè­re­ment qu’ils le lais­se­ront tran­quille et qu’ils le lais­se­ront jouer, le tennis a besoin de Sinner. Avec Cilic, j’ai eu affaire à l’AMA et à d’autres personnes, beau­coup de gens que je n’aimais pas, qui veulent juste détruire la vie de quelqu’un. J’espère que l’issue sera posi­tive pour Sinner », a déclaré le nouveau coach d’Elena Rybakina et ex‐entraîneur de Novak Djokovic.