Goran Ivanisevic n’a peut‐être pas réussi à raviver la flamme chez Stefanos Tsitsipas, mais le Croate pourra toujours se vanter d’avoir gagner énormément de tournois aux côtés de Novak Djokovic.
Dans une interview récente pour Sportal, l’ancien coach de Novak s’est confié sur ce que cela représentait d’être l’entraîneur du Serbe, et a notamment expliqué quel était la petite faille de son protégé, bien qu’apparemment, tout le monde soit au courant.
« Novak est spécial, différent, le meilleur. Sa soif de progrès est incroyable. On peut beaucoup apprendre de lui. Cependant, il a aussi son talon d’Achille, et ce n’est un secret pour personne : il est toujours en retard. Novak a un problème avec sa montre. Il n’est jamais à l’heure. Et tout le monde le sait, tout le monde y est déjà habitué. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 12:46