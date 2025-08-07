AccueilATPIvanisevic sur Novak Djokovic : « Il est spécial, différent, le meilleur....
ATP

Ivanisevic sur Novak Djokovic : « Il est spécial, diffé­rent, le meilleur. Mais il a aussi son talon d’Achille, et ce n’est un secret pour personne »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

-

5

Goran Ivanisevic n’a peut‐être pas réussi à raviver la flamme chez Stefanos Tsitsipas, mais le Croate pourra toujours se vanter d’avoir gagner énor­mé­ment de tour­nois aux côtés de Novak Djokovic.

Dans une inter­view récente pour Sportal, l’an­cien coach de Novak s’est confié sur ce que cela repré­sen­tait d’être l’en­traî­neur du Serbe, et a notam­ment expliqué quel était la petite faille de son protégé, bien qu’ap­pa­rem­ment, tout le monde soit au courant.

« Novak est spécial, diffé­rent, le meilleur. Sa soif de progrès est incroyable. On peut beau­coup apprendre de lui. Cependant, il a aussi son talon d’Achille, et ce n’est un secret pour personne : il est toujours en retard. Novak a un problème avec sa montre. Il n’est jamais à l’heure. Et tout le monde le sait, tout le monde y est déjà habitué. »

Publié le jeudi 7 août 2025 à 12:46

Article précédent
Zverev rumine : « Je pense que j’ai été très coura­geux au tie‐break, mais c’est comme ça que ça s’est passé »
Article suivant
Rybakina déçue mais fair‐play : « Bien sûr, ce n’était pas agréable, mais cela n’avait certai­ne­ment rien à voir avec mon service, mes erreurs ou mes mauvaises décisions »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.