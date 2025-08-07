Goran Ivanisevic n’a peut‐être pas réussi à raviver la flamme chez Stefanos Tsitsipas, mais le Croate pourra toujours se vanter d’avoir gagner énor­mé­ment de tour­nois aux côtés de Novak Djokovic.

Dans une inter­view récente pour Sportal, l’an­cien coach de Novak s’est confié sur ce que cela repré­sen­tait d’être l’en­traî­neur du Serbe, et a notam­ment expliqué quel était la petite faille de son protégé, bien qu’ap­pa­rem­ment, tout le monde soit au courant.

« Novak est spécial, diffé­rent, le meilleur. Sa soif de progrès est incroyable. On peut beau­coup apprendre de lui. Cependant, il a aussi son talon d’Achille, et ce n’est un secret pour personne : il est toujours en retard. Novak a un problème avec sa montre. Il n’est jamais à l’heure. Et tout le monde le sait, tout le monde y est déjà habitué. »