Ivanisevic (sur sa relation avec Djokovic) : « À l’entraînement, Novak peut rater un coup et devenir complètement fou, il est capable de changer d’humeur à tout moment »

Après avoir dévoilé que Novak Djokovic pour­rait éven­tuel­le­ment disputer l’US Open grâce à un visa spécial, son entraî­neur, Goran Ivanisevic, s’est égale­ment livré sur la rela­tion parti­cu­lière qu’il entre­tient avec son joueur dans une inter­view accordée à la Repubblica.

Et à en croire Goran, ce n’est pas tous les jours facile : « Par exemple, à l’en­traî­ne­ment, il peut rater un coup et devenir complè­te­ment fou, il est capable de changer d’hu­meur à tout moment. Il faut du temps et de la patience pour trouver un équi­libre. Au début, j’étais timide et je ne savais pas comment la prendre. J’ai réalisé que parfois il valait mieux garder son calme et ne rien lui dire. Dans notre rela­tion, cela aide que nous parlions la même langue et que nous ayons cette culture slave. Avec tout ça, c’est un honneur d’être son entraîneur. »