Dans les colonnes du journal serbe SportKlub, Goran Ivanisevic ne cache pas les ambitions de Novak Djokovic et annonce la couleur : le coach du numéro 1 mondial veut égaler le record des 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer dès cette année : « Novak a connu de nombreux hauts et bas dans le jeu, mais aussi physiquement et mentalement. Il est complètement vidé mais il sait quels sont ses plans et ses objectifs. Il est prêt, en bonne santé et le but est d’aller chercher le 18e titre le plus tôt possible. Et cela peut être à Paris (Roland-Garros) où une grande bataille s’annonce entre lui, Rafa et Dominic. En fin d’année, il n’était pas au mieux mais il est à nouveau à 100 % depuis l’ATP Cup et avec ce succès à l’Open d’Australie. Maintenant, nous devons aller de l’avant et essayer d’atteindre les 20 titres du Grand Chelem dès cette année, ou au moins s’en rapprocher le plus possible. Sinon, ce sera l’année prochaine. »

Avec 17 unités à son compteur et si le Djoker espère arriver à 20 trophées du Grand Chelem dès 2020, il lui faudra réaliser le Grand Chelem calendaire cette saison. Mission impossible ? Pour rappel, un seul joueur a réalisé cette performance dans l’ère Open, c’était Rod Laver en 1969.