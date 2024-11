Le nouvel entraî­neur d’Elena Rybakina, qui occu­pera offi­ciel­le­ment ses fonc­tions à partir de 2025, a récem­ment donné une inter­view à nos confrères de Tennis Majors.

Et après avoir tranché entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, Goran Ivanisevic a estimé que personne actuel­le­ment sur le circuit, à part Novak Djokovic, n’était capable de riva­liser avec eux. Pas même Alexander Zverev, 2e joueur mondial, fina­liste à Roland‐Garros et récent vain­queur du Masters 1000 de Paris.

« Personne ne peut riva­liser avec Sinner et Alcaraz. Alexander Zverev a trop de hauts et de bas. Il joue très bien jusqu’à un certain moment, puis vient un match où il a vrai­ment besoin de tout mettre en place, où il doit donner le meilleur de lui‐même – c’est là qu’il échoue, et contre Alcaraz et Sinner, il faut toujours être à son meilleur niveau. »