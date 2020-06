Ana Ivanovic n’est plus sur le circuit mais elle reste une observatrice avisée de ce qu’il s’y passe. Interrogée sur le tennis masculin, elle est convaincue que l’actuel numéro 1 mondial, Novak Djokovic risque bien de battre tous les records. « Nole finira probablement par être le joueur de tennis avec le plus de titres du Grand Chelem de l’histoire du tennis » a expliqué celle qui a remporté Roland-Garros en 2008. Pour elle, Novak a l’avantage d’avoir plus de temps devant lui que Roger Federer et Rafael Nadal : « Il lui reste deux ans de bon tennis et je sais qu’il a cet objectif entre les sourcils. Il essaiera jusqu’à la fin, c’est certain. »