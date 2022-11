L’ancienne joueuse serbe Ana Ivanovic s’ex­prime rare­ment au sujet de l’ac­tua­lité du tennis même si elle est encore bien active sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a pris sa retraite.

Récemment elle inter­ve­nait dans une émis­sion de la chaine serbe TVK1 et elle a été inter­rogée sur son compa­triote Novak Djokovic. Pour elle, Nole est le plus fort parce qu’il a toujours été constant et régu­lier si on compare ces perfor­mances à celles de Roger et Rafa.

« Novak est défi­ni­ti­ve­ment le meilleur joueur de l’his­toire du tennis. Ce qui est le plus fasci­nant chez lui, c’est la durée pendant laquelle il est au sommet du jeu. Roger et Rafa ont tous deux connu des hauts et des bas, mais Nole est toujours resté au sommet. »