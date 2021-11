Sans aucun doute l’une des meilleures progres­sion de la saison, Ilya Ivashka, 48e mondial, a remporté cette année son premier titre à Winston‐Salem et atteint pour la première fois la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon. Avec un bilan de 31 victoires pour 16 défaites, le Biélorusse est revenu pour le site de l’ATP sur sa magni­fique progression.

« Cette année, j’ai réussi à avoir la régu­la­rité que je recher­chais, en jouant beau­coup de pré‐tournois, je me sentais compé­titif et je donnais le meilleur de moi‐même chaque semaine. Tournoi après tournoi, je progres­sais, peu importe si je gagnais plus ou moins de matchs, jusqu’à ce que Winston‐Salem arrive et que tout soit parfait. Je pense que menta­le­ment, j’ai passé un cap et que c’est sur ce point que je me suis le plus déve­loppé, ce qui m’aide à être cohé­rent et à me battre lors de chaque match. Je ne pense pas telle­ment au clas­se­ment de mes adver­saires, j’ai appris qu’à ce niveau, vous pouvez battre n’im­porte qui et que n’im­porte qui peut vous battre. »