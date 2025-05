Si Jack Draper figure désor­mais parmi les meilleurs joueurs du circuit ATP (numéro 5 mondial), le Britannique a tenu à rappeler à Tennis Infinity que cela n’a pas toujours été simple lors de sa jeune carrière.

« Lorsque je suis arrivé sur le circuit, je me souviens que j’étais au 340e rang mondial, que j’ai obtenu une wild card pour l’Open de Miami, que j’ai écrit mon nom pour l’en­traî­ne­ment et que personne n’a voulu s’en­traîner avec moi. Tout le monde rayait mon nom et mettait celui d’un autre. Mais évidem­ment, je pense que plus vous jouez, plus vous gagnez de matches, plus vous apprenez à connaître les joueurs et à savoir que nous sacri­fions tous notre vie, que nous essayons de faire ce qu’il faut dans le tennis pour atteindre nos objec­tifs, plus vous gagnez le respect. Je pense donc que, combinée aux résul­tats et à la personne elle‐même, cette atti­tude finit par susciter le respect. »