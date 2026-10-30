Jack Draper a de quoi être frustré et en colère.

Absent depuis le 13 août dernier et forfait pour toute la fin de saison 2026, saison durant laquelle il n’aura disputé que 15 petits matchs (8 victoires pour 5 défaites), Jack Draper a de nouveau tiré la sonnette d’alarme lors d’une récente inter­view accordée au site Bagel Magazine.

Selon lui, les déci­sions des instances diri­geantes axées sur l’argent et le profit à tout prix mettent clai­re­ment en danger les joueurs, notam­ment les jeunes.

« Je vais vrai­ment faire de mon mieux pour gérer mon calen­drier. Je souhaite vrai­ment avoir une longue carrière. Je veux jouer encore long­temps. Beaucoup de jeunes joueurs de tennis regardent aujourd’hui le calen­drier du circuit et entendent dire : « Oh, tu n’as pas besoin de jouer toutes les semaines », mais au bout du compte, les jeunes joueurs veulent devenir numéro un. Et pour y parvenir, il faut jouer semaine après semaine. Dans le tennis, beau­coup de déci­sions ont été prises dans un souci de renta­bi­lité, surtout au plus haut niveau. Et même s’il y a eu beau­coup de choses posi­tives, elles mettent vrai­ment toute une géné­ra­tion en danger, car les joueurs se blessent sans arrêt. Cela tient aussi à l’évolution du jeu : des courts plus lents, des balles plus lentes, et des athlètes de plus en plus perfor­mants. La situa­tion n’est donc pas idéale. »