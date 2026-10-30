Jack Draper a de quoi être frustré et en colère.
Absent depuis le 13 août dernier et forfait pour toute la fin de saison 2026, saison durant laquelle il n’aura disputé que 15 petits matchs (8 victoires pour 5 défaites), Jack Draper a de nouveau tiré la sonnette d’alarme lors d’une récente interview accordée au site Bagel Magazine.
Selon lui, les décisions des instances dirigeantes axées sur l’argent et le profit à tout prix mettent clairement en danger les joueurs, notamment les jeunes.
« Je vais vraiment faire de mon mieux pour gérer mon calendrier. Je souhaite vraiment avoir une longue carrière. Je veux jouer encore longtemps. Beaucoup de jeunes joueurs de tennis regardent aujourd’hui le calendrier du circuit et entendent dire : « Oh, tu n’as pas besoin de jouer toutes les semaines », mais au bout du compte, les jeunes joueurs veulent devenir numéro un. Et pour y parvenir, il faut jouer semaine après semaine. Dans le tennis, beaucoup de décisions ont été prises dans un souci de rentabilité, surtout au plus haut niveau. Et même s’il y a eu beaucoup de choses positives, elles mettent vraiment toute une génération en danger, car les joueurs se blessent sans arrêt. Cela tient aussi à l’évolution du jeu : des courts plus lents, des balles plus lentes, et des athlètes de plus en plus performants. La situation n’est donc pas idéale. »
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 13:13