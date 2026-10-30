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Jack Draper accuse : « Beaucoup de déci­sions ont été prises en rapport avec l’argent. Et elles mettent vrai­ment toute une géné­ra­tion en danger, car les joueurs se blessent sans arrêt »

Par
Thomas S
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Jack Draper a de quoi être frustré et en colère. 

Absent depuis le 13 août dernier et forfait pour toute la fin de saison 2026, saison durant laquelle il n’aura disputé que 15 petits matchs (8 victoires pour 5 défaites), Jack Draper a de nouveau tiré la sonnette d’alarme lors d’une récente inter­view accordée au site Bagel Magazine.

Selon lui, les déci­sions des instances diri­geantes axées sur l’argent et le profit à tout prix mettent clai­re­ment en danger les joueurs, notam­ment les jeunes. 

« Je vais vrai­ment faire de mon mieux pour gérer mon calen­drier. Je souhaite vrai­ment avoir une longue carrière. Je veux jouer encore long­temps. Beaucoup de jeunes joueurs de tennis regardent aujourd’hui le calen­drier du circuit et entendent dire : « Oh, tu n’as pas besoin de jouer toutes les semaines », mais au bout du compte, les jeunes joueurs veulent devenir numéro un. Et pour y parvenir, il faut jouer semaine après semaine. Dans le tennis, beau­coup de déci­sions ont été prises dans un souci de renta­bi­lité, surtout au plus haut niveau. Et même s’il y a eu beau­coup de choses posi­tives, elles mettent vrai­ment toute une géné­ra­tion en danger, car les joueurs se blessent sans arrêt. Cela tient aussi à l’évolution du jeu : des courts plus lents, des balles plus lentes, et des athlètes de plus en plus perfor­mants. La situa­tion n’est donc pas idéale. »

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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