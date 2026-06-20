Alors qu’il fera son retour à la compé­ti­tion la semaine prochaine à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 d’Eastbourne, Jack Draper, blessé au genou depuis le 13 avril dernier, a vu Andy Murray venir renforcer son staff pour les semaines à venir.

Un choix logique étant donné la proxi­mité des deux hommes et la volonté d’Andy de replonger dans le coaching après une première expé­rience mitigée avec Novak Djokovic.

Interrogé à ce sujet par la fédé­ra­tion anglaise, Jack n’a eu que des bonnes choses à dire au sujet de Sir Andy Murray.

« Andy est incroyable, sincè­re­ment. J’ai une excel­lente rela­tion avec lui en dehors du court, mais sur le court, très peu de gens en savent plus que lui sur le tennis. Il a été un soutien extra­or­di­naire pour moi. À ce stade de ma carrière, le fait qu’il croie en moi, en mon tennis, et qu’il me soutienne pour que je réus­sisse compte énor­mé­ment. Personne ne peut vrai­ment comprendre ce que c’est que de subir une bles­sure tant qu’il ne l’a pas vécu soi‐même. Andy a traversé énor­mé­ment d’épreuves au cours de sa carrière : bles­sures, adver­sités et revers. Mais il a toujours réussi à les surmonter et à revenir à un très haut niveau. »