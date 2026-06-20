Alors qu’il fera son retour à la compétition la semaine prochaine à l’occasion de l’ATP 250 d’Eastbourne, Jack Draper, blessé au genou depuis le 13 avril dernier, a vu Andy Murray venir renforcer son staff pour les semaines à venir.
Un choix logique étant donné la proximité des deux hommes et la volonté d’Andy de replonger dans le coaching après une première expérience mitigée avec Novak Djokovic.
Interrogé à ce sujet par la fédération anglaise, Jack n’a eu que des bonnes choses à dire au sujet de Sir Andy Murray.
« Andy est incroyable, sincèrement. J’ai une excellente relation avec lui en dehors du court, mais sur le court, très peu de gens en savent plus que lui sur le tennis. Il a été un soutien extraordinaire pour moi. À ce stade de ma carrière, le fait qu’il croie en moi, en mon tennis, et qu’il me soutienne pour que je réussisse compte énormément. Personne ne peut vraiment comprendre ce que c’est que de subir une blessure tant qu’il ne l’a pas vécu soi‐même. Andy a traversé énormément d’épreuves au cours de sa carrière : blessures, adversités et revers. Mais il a toujours réussi à les surmonter et à revenir à un très haut niveau. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 17:37