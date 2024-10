Actuellement opposé à Tomas Machac en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, le numéro 1 britan­nique, Jack Draper, récent demi‐finaliste à l’US Open, s’est confié auprès de nos confrères de L’Équipe en marge du tournoi autrichien.

Notamment inter­rogé sur le lourd héri­tage d’Andy Murray, l’ac­tuel 18e mondial a rejeté toutes sortes de comparaisons.

« Ce qu’Andy a réalisé, c’est phéno­ménal. Il est pour moi l’un des plus grands joueurs de tous les temps, surtout qu’il a évolué dans l’ère Nadal‐Federer‐Djokovic. Sa régu­la­rité pendant toutes ces années… Je pense qu’il est même irréa­liste pour moi de me projeter dans tout ce qu’a réussi Andy. La chose qui compte le plus pour moi est d’être en capa­cité de me dire, à la fin de ma carrière, que je suis allé au bout de mon potentiel. »