Revenu en février de son absence de six mois, causée par une bles­sure au bras gauche, Jack Draper occupe aujourd’hui le 14e rang mondial.

S’il souhaite à terme riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Britannique de 24 ans s’est montré plutôt prudent au moment d’évo­quer son objectif prin­cipal lors d’une inter­view accordée à The Athletic.

« Je veux passer une excel­lente année, mais honnê­te­ment, après ce que j’ai vécu, je veux juste revenir à la compé­ti­tion et jouer de manière régu­lière. Il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas vrai­ment bien jouer, car je sens que je suis meilleur joueur qu’il y a 12 mois. Mon objectif est de revenir dans le Top 5 mondial avant la fin de 2027 et de me battre pour les Grands Chelems. Cela pour­rait arriver plus tôt, mais il est facile de dire que je veux tout main­te­nant. Je dois être logique . Ma pers­pec­tive et ma grati­tude d’être simple­ment en bonne santé et de pouvoir faire ce que j’aime ont beau­coup changé au cours de l’année dernière. On peut vous en priver très rapi­de­ment et vous devez vrai­ment appré­cier la vie et les résul­tats, car c’est pour cela que vous travaillez si dur. Je suis fier de tout ce que j’ai surmonté au cours des huit derniers mois pour être dans la posi­tion où je me trouve. »