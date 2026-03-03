Revenu en février de son absence de six mois, causée par une blessure au bras gauche, Jack Draper occupe aujourd’hui le 14e rang mondial.
S’il souhaite à terme rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Britannique de 24 ans s’est montré plutôt prudent au moment d’évoquer son objectif principal lors d’une interview accordée à The Athletic.
« Je veux passer une excellente année, mais honnêtement, après ce que j’ai vécu, je veux juste revenir à la compétition et jouer de manière régulière. Il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas vraiment bien jouer, car je sens que je suis meilleur joueur qu’il y a 12 mois. Mon objectif est de revenir dans le Top 5 mondial avant la fin de 2027 et de me battre pour les Grands Chelems. Cela pourrait arriver plus tôt, mais il est facile de dire que je veux tout maintenant. Je dois être logique . Ma perspective et ma gratitude d’être simplement en bonne santé et de pouvoir faire ce que j’aime ont beaucoup changé au cours de l’année dernière. On peut vous en priver très rapidement et vous devez vraiment apprécier la vie et les résultats, car c’est pour cela que vous travaillez si dur. Je suis fier de tout ce que j’ai surmonté au cours des huit derniers mois pour être dans la position où je me trouve. »
Publié le mardi 3 mars 2026 à 11:29