Jack Draper n’est plus que l’ombre de lui‐même ces derniers mois depuis sa bles­sure à l’épaule. Entre rechutes, manque de sensa­tions et diffi­cultés à retrouver son meilleur niveau, le Britannique peine à retrouver ses repères lorsqu’il entre sur le court en compétition.

On a notam­ment pu le constater la semaine dernière face à Terence Atmane. En diffi­culté dans le troi­sième set, Draper avait fini par craquer émotion­nel­le­ment après avoir concédé un break, fondant en larmes sur son banc lors du chan­ge­ment de côté.

À l’occasion du tournoi de Cincinnati, le Britannique s’est confié dans les colonnes du Guardian sur ce moment parti­cu­liè­re­ment doulou­reux. Il a notam­ment expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas réussi à contenir ses émotions.

Jack Draper : « Last week I felt like I couldn’t give any more. I was emotional because I didn’t reco­gnise the player I was out on the court due to my inju­ries and due to probably the way I’ve been feeling for a long time. » https://t.co/SqQWm8Yxk1 — Tumaini Carayol (@tumcarayol) August 12, 2026

« La semaine dernière, j’avais l’impression de ne plus pouvoir rien donner de plus. J’étais ému parce que je ne recon­nais­sais pas le joueur que j’étais sur le terrain à cause de mes bles­sures et proba­ble­ment à cause de la manière dont je me sens depuis long­temps » a déclaré le Britannique.