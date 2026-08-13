Jack Draper n’est plus que l’ombre de lui‐même ces derniers mois depuis sa blessure à l’épaule. Entre rechutes, manque de sensations et difficultés à retrouver son meilleur niveau, le Britannique peine à retrouver ses repères lorsqu’il entre sur le court en compétition.
On a notamment pu le constater la semaine dernière face à Terence Atmane. En difficulté dans le troisième set, Draper avait fini par craquer émotionnellement après avoir concédé un break, fondant en larmes sur son banc lors du changement de côté.
À l’occasion du tournoi de Cincinnati, le Britannique s’est confié dans les colonnes du Guardian sur ce moment particulièrement douloureux. Il a notamment expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas réussi à contenir ses émotions.
« La semaine dernière, j’avais l’impression de ne plus pouvoir rien donner de plus. J’étais ému parce que je ne reconnaissais pas le joueur que j’étais sur le terrain à cause de mes blessures et probablement à cause de la manière dont je me sens depuis longtemps » a déclaré le Britannique.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 11:11