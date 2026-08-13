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Jack Draper explique ses larmes touchantes : « J’avais l’impression de ne plus pouvoir rien donner de plus. J’étais ému parce que je ne recon­nais­sais pas le joueur que j’étais sur le terrain »

Par
Antoine Touchard
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Jack Draper n’est plus que l’ombre de lui‐même ces derniers mois depuis sa bles­sure à l’épaule. Entre rechutes, manque de sensa­tions et diffi­cultés à retrouver son meilleur niveau, le Britannique peine à retrouver ses repères lorsqu’il entre sur le court en compétition.

On a notam­ment pu le constater la semaine dernière face à Terence Atmane. En diffi­culté dans le troi­sième set, Draper avait fini par craquer émotion­nel­le­ment après avoir concédé un break, fondant en larmes sur son banc lors du chan­ge­ment de côté.

À l’occasion du tournoi de Cincinnati, le Britannique s’est confié dans les colonnes du Guardian sur ce moment parti­cu­liè­re­ment doulou­reux. Il a notam­ment expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas réussi à contenir ses émotions.

« La semaine dernière, j’avais l’impression de ne plus pouvoir rien donner de plus. J’étais ému parce que je ne recon­nais­sais pas le joueur que j’étais sur le terrain à cause de mes bles­sures et proba­ble­ment à cause de la manière dont je me sens depuis long­temps » a déclaré le Britannique. 

Publié le jeudi 13 août 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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