Considéré par certains obser­va­teurs comme le joueur le plus suscep­tible de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Jack Draper, auteur de la meilleure saison de sa carrière malgré une fin de saison tron­quée à cause d’une bles­sure, s’est récem­ment exprimé sur la chaîne Youtube, ‘The Tennis Mentor’.

Et le Britannique a révélé qu’il avait eu une sorte de déclic après quelques défaites doulou­reuses en 2024.

« Les entraî­neurs disent toujours qu’il faut être plus offensif, et c’est très bien, mais je pense qu’en tant que joueur, il faut aussi savoir perdre des matchs parce qu’on ne fait pas ce qu’il faut. L’année dernière, alors que j’étais classé environ 40e mondial, j’ai traversé une période diffi­cile où j’ai perdu quatre matchs 7–6 au troi­sième set contre des joueurs de très haut niveau. C’est à ce moment‐là que j’ai dû faire mon intros­pec­tion et me dire que je devais me battre pour gagner ces matchs. Ils ne m’al­laient pas faire de cadeau dans ces moments déci­sifs. C’est à ce moment‐là que je me suis dit que si je voulais devenir un très grand joueur, je devais être un joueur complet, et pas seule­ment quel­qu’un qui fait faire des fautes à ses adver­saires. De plus, de mon point de vue, c’est une façon amusante de jouer au tennis. Regardez des joueurs comme Alcaraz et Sinner en ce moment, ils jouent avec une telle liberté. Je pense que c’est une partie impor­tante de ce sport aujourd’hui, pouvoir s’ex­primer libre­ment sur le court. »