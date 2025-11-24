Considéré par certains observateurs comme le joueur le plus susceptible de rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Jack Draper, auteur de la meilleure saison de sa carrière malgré une fin de saison tronquée à cause d’une blessure, s’est récemment exprimé sur la chaîne Youtube, ‘The Tennis Mentor’.
Et le Britannique a révélé qu’il avait eu une sorte de déclic après quelques défaites douloureuses en 2024.
« Les entraîneurs disent toujours qu’il faut être plus offensif, et c’est très bien, mais je pense qu’en tant que joueur, il faut aussi savoir perdre des matchs parce qu’on ne fait pas ce qu’il faut. L’année dernière, alors que j’étais classé environ 40e mondial, j’ai traversé une période difficile où j’ai perdu quatre matchs 7–6 au troisième set contre des joueurs de très haut niveau. C’est à ce moment‐là que j’ai dû faire mon introspection et me dire que je devais me battre pour gagner ces matchs. Ils ne m’allaient pas faire de cadeau dans ces moments décisifs. C’est à ce moment‐là que je me suis dit que si je voulais devenir un très grand joueur, je devais être un joueur complet, et pas seulement quelqu’un qui fait faire des fautes à ses adversaires. De plus, de mon point de vue, c’est une façon amusante de jouer au tennis. Regardez des joueurs comme Alcaraz et Sinner en ce moment, ils jouent avec une telle liberté. Je pense que c’est une partie importante de ce sport aujourd’hui, pouvoir s’exprimer librement sur le court. »
