AccueilATPJack Draper inquiète encore : "C'est une décision difficile"
ATP

Jack Draper inquiète encore : « C’est une déci­sion difficile »

Thomas S
Par Thomas S

-

68

Absent des courts depuis l’US Open à cause d’une bles­sure au bras gauche, Jack Draper a une nouvelle fois dû repousser son retour.

Alors qu’il devait prendre part à l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, ce week‐end à Londres, le Britannique a été contraint de déclarer forfait et de céder sa place au Français, Ugo Humbert. 

« J’ai travaillé dur pour être de retour pour UTS à Londres, mais malheu­reu­se­ment, je ne suis pas encore tout à fait prêt. C’est une déci­sion diffi­cile, car à ce stade, je n’ai qu’une envie : parti­ciper à la compé­ti­tion, mais on m’a conseillé de prendre plus de temps. Je suis désolé de déce­voir les fans et de rater cet événe­ment », a écrit l’ac­tuel 10e mondial. 

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 18:19

Article précédent
Becker, ex‐coach de Djokovic : « Le manager de Novak m’a appelé et m’a dit : ‘Il n’est plus numéro 1 et il a perdu tous les tour­nois du Grand Chelem contre Nadal’ »
Article suivant
Ruud est caté­go­rique : « On peut débattre autant qu’on veut des diffé­rentes époques, mais pour moi, Sinner et Alcaraz frappent la balle avec plus de vitesse que Federer, Nadal et Djokovic »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.