Absent des courts depuis l’US Open à cause d’une bles­sure au bras gauche, Jack Draper a une nouvelle fois dû repousser son retour.

Alors qu’il devait prendre part à l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, ce week‐end à Londres, le Britannique a été contraint de déclarer forfait et de céder sa place au Français, Ugo Humbert.

« J’ai travaillé dur pour être de retour pour UTS à Londres, mais malheu­reu­se­ment, je ne suis pas encore tout à fait prêt. C’est une déci­sion diffi­cile, car à ce stade, je n’ai qu’une envie : parti­ciper à la compé­ti­tion, mais on m’a conseillé de prendre plus de temps. Je suis désolé de déce­voir les fans et de rater cet événe­ment », a écrit l’ac­tuel 10e mondial.