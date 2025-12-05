Absent des courts depuis l’US Open à cause d’une blessure au bras gauche, Jack Draper a une nouvelle fois dû repousser son retour.
Alors qu’il devait prendre part à l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, ce week‐end à Londres, le Britannique a été contraint de déclarer forfait et de céder sa place au Français, Ugo Humbert.
« J’ai travaillé dur pour être de retour pour UTS à Londres, mais malheureusement, je ne suis pas encore tout à fait prêt. C’est une décision difficile, car à ce stade, je n’ai qu’une envie : participer à la compétition, mais on m’a conseillé de prendre plus de temps. Je suis désolé de décevoir les fans et de rater cet événement », a écrit l’actuel 10e mondial.
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 18:19