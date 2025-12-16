AccueilATPJack Draper inquiète plus que jamais à un mois de l'Open d'Australie
Jack Draper inquiète plus que jamais à un mois de l’Open d’Australie

Par Thomas S

Absent des courts depuis l’US Open à cause d’une bles­sure au bras gauche, Jack Draper a une nouvelle fois dû repousser son retour.

10 jours après avoir déclaré forfait pour l’UTS, le Britannique a encore été contraint de déclarer forfait pour une autre exhi­bi­tion, le Macau Tennis Masters prévu le 27 et 28 décembre. 

Un énième contre‐temps inquié­tant à seule­ment un mois du début de l’Open d’Australie. 

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 17:17

