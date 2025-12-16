Absent des courts depuis l’US Open à cause d’une bles­sure au bras gauche, Jack Draper a une nouvelle fois dû repousser son retour.

10 jours après avoir déclaré forfait pour l’UTS, le Britannique a encore été contraint de déclarer forfait pour une autre exhi­bi­tion, le Macau Tennis Masters prévu le 27 et 28 décembre.

We would like to share that Jack Draper and Jakub Menšík have with­drawn from the 2025 MGM Macau Tennis Masters.

However, we are pleased to confirm that France’s Ugo Humbert and China’s Yibing Wu will step in as their repla­ce­ments. pic.twitter.com/ndGNF7bPou — MGMMacauTennisMasters (@MGMMacauTennis) December 16, 2025

Un énième contre‐temps inquié­tant à seule­ment un mois du début de l’Open d’Australie.