Absent des courts depuis l’US Open à cause d’une blessure au bras gauche, Jack Draper a une nouvelle fois dû repousser son retour.
10 jours après avoir déclaré forfait pour l’UTS, le Britannique a encore été contraint de déclarer forfait pour une autre exhibition, le Macau Tennis Masters prévu le 27 et 28 décembre.
We would like to share that Jack Draper and Jakub Menšík have withdrawn from the 2025 MGM Macau Tennis Masters.— MGMMacauTennisMasters (@MGMMacauTennis) December 16, 2025
However, we are pleased to confirm that France’s Ugo Humbert and China’s Yibing Wu will step in as their replacements. pic.twitter.com/ndGNF7bPou
Un énième contre‐temps inquiétant à seulement un mois du début de l’Open d’Australie.
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 17:17