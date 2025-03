Vainqueur du premier Masters 1000 de sa carrière à Indian Wells, ce qui constitue le plus grand titre de sa jeune carrière, Jack Draper ne veut surtout pas s’en­flammer. Interrogé sur la diffé­rence entre son niveau de jeu actuel et celui de Carlos Alcaraz ou de Jannik Sinner, le Britannique a fait preuve de retenue et d’humilité.

« J’ai beau­coup de respect pour Jannik Sinner et Carlos Alcaraz et je dois encore travailler dur pour arriver à leur niveau. Carlos a déjà remporté quatre Grands Chelems et Jannik trois. Les deux sont toujours très régu­liers et je ne suis pas encore à leur niveau. Je dois encore travailler dur, m’améliorer et gagner beau­coup de matchs et de tour­nois. Je les respecte, mais, à l’heure actuelle et pour être honnête, je ne suis pas encore à leur niveau. Je souhaite évidem­ment atteindre ce niveau dans le futur et conti­nuer à me battre pour les titres les plus impor­tants », a déclaré le nouveau 7e joueur mondial chez nos confrères de Sky Sports.