99e joueur mondial cette semaine, Jack Draper, 20 ans, est consi­déré par beau­coup de spécia­listes comme un grand espoir du tennis britannique.

Malgré son élimi­na­tion en huitièmes de finale au Queen’s ce mercredi, celui qui a déjà remporté quatre tour­nois Challenger en 2022 a évoqué l’in­fluence posi­tive d’un joueur comme Andy Murray avec qui il a pu s’en­traîner à de nombreuses reprises ses derniers mois.

« Je l’ai beau­coup observé depuis mon plus jeune âge. Je pense qu’il était dans la fleur de l’âge quand j’avais huit ans jusqu’à mes 14 ans. Je l’ai observé et j’ai pu apprendre de son jeu sans le connaître. Ensuite, j’ai évidem­ment eu la chance de frapper avec Andy et d’ap­prendre à le connaître pendant la dernière partie de sa carrière. Pour un jeune joueur comme moi, il est bon d’avoir ce genre d’in­fluence et d’être entouré au quoti­dien. Parce qu’au bout du compte, Andy est un cham­pion. Il est bon de comprendre ses habi­tudes et la façon dont il vit sa vie pour devenir un joueur de tennis de haut niveau. Cela me donne beau­coup de confiance et j’es­père pouvoir suivre le même chemin. »