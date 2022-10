45e joueur mondial cette semaine à seule­ment 20 ans, Jack Draper fait partie de cette géné­ra­tion de joueurs destinée à dominer le tennis dans les prochaines années. De passage sur le podcast ATP Radio Tennis, le Britannique a notam­ment révélé son admi­ra­tion pour l’Autrichien Dominic Thiem, qu’il place juste en dessous du Big 4 dans la hiérarchie.

« Évidemment, il y a les 4 grands, dont Andy et je dirai aussi proba­ble­ment Dominic Thiem. Quand j’étais plus jeune, c’était quel­qu’un que j’ado­rais regarder et que je suivais chaque semaine. Donc, je dirais qu’il y a le Big 3 et je vais rajouter Dominic Thiem. Ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils sont d’in­croyables compé­ti­teurs sur le court de tennis. Ils sont tous assez élec­triques lors­qu’ils jouent. Vous ne savez jamais ce qui va se passer, mais ce que vous savez, c’est qu’ils sont toujours dans le match et qu’ils travaillent dur pour chaque point. »