Déjà près de six mois en raison d’une blessure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compétition en février, Jack Draper est à nouveau éloigné du circuit.
Après avoir été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, le Britannique va louper les Masters 1000 de Madrid et Rome, mais aussi Roland‐Garros !
À Paris, il s’était hissé jusqu’en huitièmes de finale en 2025. Autant dire que Draper, 4e mondial l’an dernier, va perdre très gros dans les prochaines semaines et même quitter le top 100.
Comme Alcaraz, Draper a expliqué ne pas vouloir prendre de risque : « Mon genou est en voie de guérison et j’ai recommencé à frapper des balles, mais on m’a malheureusement conseillé de ne pas disputer Roland‐Garros. Même si c’est très décevant de manquer un nouveau tournoi du Grand Chelem, on m’a conseillé de ne pas me précipiter en reprenant tout de suite le tennis en cinq sets sur terre battue. Suite à la blessure au bras que j’ai subie l’année dernière, mon entraînement a été limité, et en me laissant le temps de guérir et de me reconstruire, je pourrai redevenir le joueur que je souhaite être sur le court. À bientôt. »
Jack Draper has been ruled out of the French Open because of an ongoing knee injury ❌ pic.twitter.com/TiQ0kVcv7U— BBC Sport (@BBCSport) April 29, 2026
Jack Draper devrait donc faire son retour sur gazon en juin.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 11:46