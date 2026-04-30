Déjà près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, Jack Draper est à nouveau éloigné du circuit.

Après avoir été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, le Britannique va louper les Masters 1000 de Madrid et Rome, mais aussi Roland‐Garros !

À Paris, il s’était hissé jusqu’en huitièmes de finale en 2025. Autant dire que Draper, 4e mondial l’an dernier, va perdre très gros dans les prochaines semaines et même quitter le top 100.

Comme Alcaraz, Draper a expliqué ne pas vouloir prendre de risque : « Mon genou est en voie de guérison et j’ai recom­mencé à frapper des balles, mais on m’a malheu­reu­se­ment conseillé de ne pas disputer Roland‐Garros. Même si c’est très déce­vant de manquer un nouveau tournoi du Grand Chelem, on m’a conseillé de ne pas me préci­piter en repre­nant tout de suite le tennis en cinq sets sur terre battue. Suite à la bles­sure au bras que j’ai subie l’année dernière, mon entraî­ne­ment a été limité, et en me lais­sant le temps de guérir et de me recons­truire, je pourrai rede­venir le joueur que je souhaite être sur le court. À bientôt. »

Jack Draper has been ruled out of the French Open because of an ongoing knee injury ❌ pic.twitter.com/TiQ0kVcv7U — BBC Sport (@BBCSport) April 29, 2026

Jack Draper devrait donc faire son retour sur gazon en juin.