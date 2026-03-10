La chaus­sure est un élément essen­tiel pour la perfor­mance sur un court de tennis, Novak Djokovic, déjà ambas­sa­deur chez Asics, le sait mieux que quiconque.

Depuis ce mardi, Nole aura donc un nouveau collègue au sein du team de la marque japo­naise puisque cette dernière a annoncé l’ar­rivée de Jack Draper, actuel 14e joueur mondial et consi­déré par beau­coup d’ex­perts comme le troi­sième homme capable de suivre le rythme imposé par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je suis très excité de rejoindre l’équipe d’ASICS, et j’ai hâte de concourir avec les chaus­sures SOLUTION SPEED™ FF 4. Dès que j’ai essayé ces chaus­sures de tennis, j’ai su qu’elles étaient le choix idéal pour moi et je suis ravi de faire partie de la famille ASICS », a déclaré le Britannique qui avait fait le choix de quitter Nike en textile fin 2025 pour rejoindre Vuori.

Ce renfort côté Asics est un vrai plus d’au­tant que Draper est un joueur qui ne laisse pas indif­fé­rent. Vainqueur de 3 titres ATP, dont le Masters 1000 d’Indian Wells en 2025, Jack avait atteint, en septembre 2025, la 4e place mondiale.