Jack Draper rejoint Novak Djokovic, le choix de la raison…

Jean Muller
La chaus­sure est un élément essen­tiel pour la perfor­mance sur un court de tennis, Novak Djokovic, déjà ambas­sa­deur chez Asics, le sait mieux que quiconque.

Depuis ce mardi, Nole aura donc un nouveau collègue au sein du team de la marque japo­naise puisque cette dernière a annoncé l’ar­rivée de Jack Draper, actuel 14e joueur mondial et consi­déré par beau­coup d’ex­perts comme le troi­sième homme capable de suivre le rythme imposé par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Je suis très excité de rejoindre l’équipe d’ASICS, et j’ai hâte de concourir avec les chaus­sures SOLUTION SPEED™ FF 4. Dès que j’ai essayé ces chaus­sures de tennis, j’ai su qu’elles étaient le choix idéal pour moi et je suis ravi de faire partie de la famille ASICS », a déclaré le Britannique qui avait fait le choix de quitter Nike en textile fin 2025 pour rejoindre Vuori.

Ce renfort côté Asics est un vrai plus d’au­tant que Draper est un joueur qui ne laisse pas indif­fé­rent. Vainqueur de 3 titres ATP, dont le Masters 1000 d’Indian Wells en 2025, Jack avait atteint, en septembre 2025, la 4e place mondiale. 

Publié le mardi 10 mars 2026 à 16:06

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

