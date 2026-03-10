La chaussure est un élément essentiel pour la performance sur un court de tennis, Novak Djokovic, déjà ambassadeur chez Asics, le sait mieux que quiconque.
Depuis ce mardi, Nole aura donc un nouveau collègue au sein du team de la marque japonaise puisque cette dernière a annoncé l’arrivée de Jack Draper, actuel 14e joueur mondial et considéré par beaucoup d’experts comme le troisième homme capable de suivre le rythme imposé par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je suis très excité de rejoindre l’équipe d’ASICS, et j’ai hâte de concourir avec les chaussures SOLUTION SPEED™ FF 4. Dès que j’ai essayé ces chaussures de tennis, j’ai su qu’elles étaient le choix idéal pour moi et je suis ravi de faire partie de la famille ASICS », a déclaré le Britannique qui avait fait le choix de quitter Nike en textile fin 2025 pour rejoindre Vuori.
Ce renfort côté Asics est un vrai plus d’autant que Draper est un joueur qui ne laisse pas indifférent. Vainqueur de 3 titres ATP, dont le Masters 1000 d’Indian Wells en 2025, Jack avait atteint, en septembre 2025, la 4e place mondiale.
