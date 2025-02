Collègue et ami de Jannik Sinner, Jack Draper a été inter­rogé par nos confrères de Sky Sports sur la suspen­sion de trois mois infligée à l’Italien après un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage.

Et s’il soutient évidem­ment son copain, le Britannique estime malgré tout que l’image renvoyée n’est pas bonne.

« Je connais Jannik, c’est un bon ami et je sais que dans cette histoire, je suis sûr qu’il n’au­rait rien fait inten­tion­nel­le­ment. Mais évidem­ment, c’est le sport et nous devons être respon­sables de ce qui se passe dans notre corps. Oui, il est évidem­ment banni pour quelques mois. Je ne pense pas que ce soit bon pour le tennis. Je ne pense pas que ce soit bon pour le sport que le numéro un mondial, quel­qu’un qui fait des choses incroyables, soit banni, mais vous savez qu’il sera bientôt de retour et je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’il va s’en sortir. »