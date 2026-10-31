Sujet aux pépins physiques depuis le début de sa carrière, Jack Draper a annoncé la fin de sa saison en septembre dernier. Quatrième mondial en juin 2025, le Britannique occupe actuellement le 158e rang ATP.
Une trajectoire de carrière qui laisse l’intéressé très amer. Dans un entretien accordé à Bagel Magazine, le champion d’Indian Wells 2025 explique les dessous de cette blessure au bras qui l’empêche de prêcher son meilleur tennis.
« Je ne souhaite de blessure à personne. La blessure que j’ai eue au bras avec lequel je jouais était vraiment pénible, surtout au moment où je prenais de l’élan. J’étais parmi les meilleurs joueurs du monde, et tout d’un coup, tout ça m’a été enlevé. Avoir une blessure dont on ne se remet pas vraiment, c’était brutal. Ça m’a sans aucun doute beaucoup appris sur moi‐même, sur mon corps et sur les gens qui m’entourent. Quand tout va bien, tout le monde est très gentil. Mais quand ça va moins bien, on reconnaît ceux qui tiennent réellement à nous. J’ai hâte de faire mon retour avec un bon état d’esprit, plein d’énergie pour aborder la seconde moitié de ma carrière ».
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 11:57