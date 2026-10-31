Sujet aux pépins physiques depuis le début de sa carrière, Jack Draper a annoncé la fin de sa saison en septembre dernier. Quatrième mondial en juin 2025, le Britannique occupe actuel­le­ment le 158e rang ATP.

Une trajec­toire de carrière qui laisse l’in­té­ressé très amer. Dans un entre­tien accordé à Bagel Magazine, le cham­pion d’Indian Wells 2025 explique les dessous de cette bles­sure au bras qui l’empêche de prêcher son meilleur tennis.

« Je ne souhaite de bles­sure à personne. La bles­sure que j’ai eue au bras avec lequel je jouais était vrai­ment pénible, surtout au moment où je prenais de l’élan. J’étais parmi les meilleurs joueurs du monde, et tout d’un coup, tout ça m’a été enlevé. Avoir une bles­sure dont on ne se remet pas vrai­ment, c’était brutal. Ça m’a sans aucun doute beau­coup appris sur moi‐même, sur mon corps et sur les gens qui m’entourent. Quand tout va bien, tout le monde est très gentil. Mais quand ça va moins bien, on recon­naît ceux qui tiennent réel­le­ment à nous. J’ai hâte de faire mon retour avec un bon état d’esprit, plein d’énergie pour aborder la seconde moitié de ma carrière ».