De retour à la compé­ti­tion à partir de lundi sur l’ATP 500 de Washington où il affron­tera Alex Michelsen au premier tour, un mois après son dernier match offi­ciel, Jack Draper s’est confié sur Andy Murray, son entraî­neur depuis quelques semaines.

Et l’ac­tuel 147e mondial a tenu à insister sur le calme de son compa­triote, ce qui peut surprendre étant donné le carac­tère volca­nique de l’an­cien numéro 1 mondial lors­qu’il était encore joueur.

« He’s brought a real calm­ness »



Jack Draper explains what impact Andy Murray has had since joining his coaching team 🤝 pic.twitter.com/9WfCtoyMga — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) July 26, 2026

« Avoir Andy à mes côtés est une expé­rience formi­dable. Il dégage beau­coup de calme et de séré­nité. Il me donne beau­coup d’énergie. Je pense que les gens s’en rendent davan­tage compte main­te­nant qu’il a pris sa retraite parce qu’il était incroya­ble­ment enjoué. Je prends beau­coup de plaisir avec lui. Il croit vrai­ment en moi et en mon tennis, d’au­tant que c’est l’une de mes idoles. Je suis donc très fier de l’avoir en tant que coach, cela me donne beau­coup de confiance. »