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Jack Draper sur son coach, Andy Murray : « Les gens s’en rendent davan­tage compte main­te­nant qu’il a pris sa retraite »

Par
Thomas S
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De retour à la compé­ti­tion à partir de lundi sur l’ATP 500 de Washington où il affron­tera Alex Michelsen au premier tour, un mois après son dernier match offi­ciel, Jack Draper s’est confié sur Andy Murray, son entraî­neur depuis quelques semaines.

Et l’ac­tuel 147e mondial a tenu à insister sur le calme de son compa­triote, ce qui peut surprendre étant donné le carac­tère volca­nique de l’an­cien numéro 1 mondial lors­qu’il était encore joueur. 

« Avoir Andy à mes côtés est une expé­rience formi­dable. Il dégage beau­coup de calme et de séré­nité. Il me donne beau­coup d’énergie. Je pense que les gens s’en rendent davan­tage compte main­te­nant qu’il a pris sa retraite parce qu’il était incroya­ble­ment enjoué. Je prends beau­coup de plaisir avec lui. Il croit vrai­ment en moi et en mon tennis, d’au­tant que c’est l’une de mes idoles. Je suis donc très fier de l’avoir en tant que coach, cela me donne beau­coup de confiance. »

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 15:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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