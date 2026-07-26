De retour à la compétition à partir de lundi sur l’ATP 500 de Washington où il affrontera Alex Michelsen au premier tour, un mois après son dernier match officiel, Jack Draper s’est confié sur Andy Murray, son entraîneur depuis quelques semaines.
Et l’actuel 147e mondial a tenu à insister sur le calme de son compatriote, ce qui peut surprendre étant donné le caractère volcanique de l’ancien numéro 1 mondial lorsqu’il était encore joueur.
« He’s brought a real calmness »— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) July 26, 2026
Jack Draper explains what impact Andy Murray has had since joining his coaching team 🤝 pic.twitter.com/9WfCtoyMga
« Avoir Andy à mes côtés est une expérience formidable. Il dégage beaucoup de calme et de sérénité. Il me donne beaucoup d’énergie. Je pense que les gens s’en rendent davantage compte maintenant qu’il a pris sa retraite parce qu’il était incroyablement enjoué. Je prends beaucoup de plaisir avec lui. Il croit vraiment en moi et en mon tennis, d’autant que c’est l’une de mes idoles. Je suis donc très fier de l’avoir en tant que coach, cela me donne beaucoup de confiance. »
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 15:38