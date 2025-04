Suspendu de toute compé­ti­tion sur le circuit jusqu’au 4 mai prochain, Jannik Sinner continue de s’en­traîner de son côté, notam­ment sur les instal­la­tions du Monte‐Carlo Country Club.

Sur le Rocher, il peut compter sur l’aide de Matteo Berrettini, ou encore Jack Draper, venus s’en­traîner avec lui. Présent dans la capi­tale espa­gnole pour disputer le Masters 1000 de Madrid, le Britannique a donné des nouvelles du numéro un mondial.

« Je cher­chais un entraî­ne­ment pour la semaine et je savais que Jannik était dispo­nible et qu’il se trou­vait à Monte‐Carlo sur la terre battue. J’ai donc orga­nisé avec son équipe un voyage de trois ou quatre jours pour m’en­traîner avec lui. Si vous pouvez vous entraîner avec quel­qu’un, c’est proba­ble­ment le meilleur au monde, n’est‐ce pas ? Il a évidem­ment eu un peu de temps libre, mais il joue toujours à un niveau incroyable. J’ai hâte qu’il revienne sur la tournée, car je pense que sa présence nous a manqués. C’était génial d’être avec lui pendant quelques jours et d’avoir un bon entraî­ne­ment. Sur le court, Jannik est toujours très profes­sionnel. Ce n’est pas pour rien qu’il est numéro 1 mondial. Il est très régu­lier, il joue très bien. Cela n’a pas changé du tout. Il est peut‐être un peu rouillé dans certains domaines, mais en même temps, il s’amé­liore chaque jour. Plus nous jouions de points, plus il s’amé­lio­rait », a confié le récent vain­queur du Masters 1000 d’Indian Wells au Guardian.