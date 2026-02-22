Absent depuis son forfait au deuxième tour de l’US Open 2025 et de retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis le 5 février dernier avec une victoire face au 325e mondial Durasovic (6−2, 6–2, en 1h), Jack Draper s’est récem­ment confié auprès du média Khaleej Time avant son entrée en lice sur l’ATP 500 de Dubaï où il sera opposé au Français, Quentin Halys.

Interrogé sur le retard qu’il accuse face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Britannique a déclaré vouloir prendre son temps.

« Actuellement, je suis évidem­ment en retard, vous savez, au début de l’année dernière, je progres­sais petit à petit. Je pense que cette bles­sure m’a évidem­ment un peu freiné, ne serait‐ce que parce que je n’ai pas pu parti­ciper à des compé­ti­tions depuis un certain temps, mais en même temps, elle m’a rendu plus résis­tant et m’a permis d’en apprendre beau­coup sur mon jeu. Je pense donc que les dix‐huit prochains mois, voire les deux prochaines années, vont être très inté­res­sants pour moi, car j’ai le senti­ment d’avoir encore beau­coup à améliorer, beau­coup à déve­lopper et beau­coup d’ex­pé­rience à acquérir, expé­rience qu’ils ont peut‐être déjà sur moi. Mais je crois ferme­ment en moi et je sais que je peux atteindre le sommet de ce sport. »

