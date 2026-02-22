Absent depuis son forfait au deuxième tour de l’US Open 2025 et de retour à la compétition à l’occasion de la Coupe Davis le 5 février dernier avec une victoire face au 325e mondial Durasovic (6−2, 6–2, en 1h), Jack Draper s’est récemment confié auprès du média Khaleej Time avant son entrée en lice sur l’ATP 500 de Dubaï où il sera opposé au Français, Quentin Halys.
Interrogé sur le retard qu’il accuse face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Britannique a déclaré vouloir prendre son temps.
« Actuellement, je suis évidemment en retard, vous savez, au début de l’année dernière, je progressais petit à petit. Je pense que cette blessure m’a évidemment un peu freiné, ne serait‐ce que parce que je n’ai pas pu participer à des compétitions depuis un certain temps, mais en même temps, elle m’a rendu plus résistant et m’a permis d’en apprendre beaucoup sur mon jeu. Je pense donc que les dix‐huit prochains mois, voire les deux prochaines années, vont être très intéressants pour moi, car j’ai le sentiment d’avoir encore beaucoup à améliorer, beaucoup à développer et beaucoup d’expérience à acquérir, expérience qu’ils ont peut‐être déjà sur moi. Mais je crois fermement en moi et je sais que je peux atteindre le sommet de ce sport. »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 17:23