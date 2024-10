Victorieux à Vienne, Jack Draper impres­sionne. Et du coup, le Britannique va tenter d’aller titiller les meilleurs en 2025.

« Je suis vrai­ment content de la façon dont j’ai progressé cette année. Je vais me concen­trer sur la semaine prochaine et ensuite je vais avoir un peu de temps libre et proba­ble­ment ne pas penser au tennis. Ça a été une longue année et ça m’a pris beau­coup de temps. Et puis je me rafraî­chirai et je repar­tirai l’année prochaine avec une moti­va­tion encore plus grande pour vrai­ment secouer ces gars au sommet du jeu des gens comme Sinner et Alcaraz. Si je continue à m’amé­liorer physi­que­ment et à acquérir de plus en plus d’ex­pé­rience à ce niveau supé­rieur contre les meilleurs joueurs, alors je vais me donner une chance de riva­liser avec eux. Mais il reste encore beau­coup de travail à faire »