L’ancien 8e mondial, Jack Sock, qui a décidé d’ar­rêter le tennis en août 2023 pour se consa­crer au pick­le­ball, est revenu sur sa déci­sion en évoquant la fin de carrière d’Andy Murray.

« J’ai arrêté assez tôt. Ce n’était plus quelque chose qui m’in­té­res­sait. Je pense que pour Andy Murray, ça a été génial de pousser. Mais à mon avis, c’était aussi un peu triste à regarder par moments. Il va sur le terrain en boitillant et on a l’im­pres­sion qu’il fait des efforts pour être sur le terrain mais qu’il n’est plus vrai­ment là. C’est l’une des situa­tions où je ne voulais pas en arriver à un point où vous vous forcez à revenir sur le court. C’est un peu triste à voir, mais il (Murray) est aussi obsédé par ça (le tennis) », a déclaré l’Américain lors du Nothing Major Podcast, dont les propos sont rapportés par Tennis Uptodate.