Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compa­triotes, John Isner, Sam Querrey et Steve Johnson, Jack Sock a été invité à se livrer sur la suite de la saison de Novak Djokovic et la possi­bi­lité qu’il atteigne une autre finale de Grand Chelem. Mais l’an­cien 8e mondial n’y croit pas.

« C’est diffi­cile à dire. Il est en quelque sorte Monsieur Open d’Australie depuis le début de sa carrière, donc je suppose qu’il avait peut‐être un peu plus d’énergie à revendre. Il avait peut‐être un peu plus envie de gagner. Ils sont proba­ble­ment tous à peu près égaux, mais je pense que c’est son tournoi préféré depuis le début de sa carrière et il a dit qu’il n’avait jamais connu un public comme celui d’Australie ces derniers jours, ni un tel soutien, donc cela l’a proba­ble­ment aidé à se motiver et à trouver son mojo. Je pense que nous savons tous que cette année sera très légère pour lui en termes de calen­drier. Je ne sais pas si Novak, à 39 ans, aura la même énergie à Roland‐Garros pour essayer de remporter ces sets contre ces jeunes loups, mais il est évident que lorsque Wimbledon arri­vera, nous savons à quel point cela compte pour lui et pour tout le monde dans le monde du sport. Il sera au rendez‐vous, mais je ne pense pas qu’il atteindra une autre finale cette année, à mon avis. »