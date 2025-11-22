Co‐animateur du podcast Nothing Majors, Jack Sock a tenu à revenir sur la rela­tion supposée très proche entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Pour l’an­cien joueur améri­cain, la réalité est beau­coup plus nuancée.

« À chaque tournoi, j’ai l’im­pres­sion qu’on se connecte sur Twitter et on se dit : ‘Oh, Carlos et Jannik, regardez cette inter­ac­tion entre eux alors qu’ils se croisent sur le court d’en­traî­ne­ment’. Ce n’est pas parce que vous tapez dans la main de quel­qu’un et que vous lui souriez que vous êtes vrai­ment des amis proches. Peut‐être que cela deviendra le cas au fil des ans, avec la riva­lité et tout le reste, mais je pense qu’à l’heure actuelle, on en fait beau­coup trop. Je suis d’ac­cord pour dire qu’ils sont amis, mais on insiste beau­coup sur le fait qu’ils sont vrai­ment proches. »