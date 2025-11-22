Co‐animateur du podcast Nothing Majors, Jack Sock a tenu à revenir sur la relation supposée très proche entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Pour l’ancien joueur américain, la réalité est beaucoup plus nuancée.
« À chaque tournoi, j’ai l’impression qu’on se connecte sur Twitter et on se dit : ‘Oh, Carlos et Jannik, regardez cette interaction entre eux alors qu’ils se croisent sur le court d’entraînement’. Ce n’est pas parce que vous tapez dans la main de quelqu’un et que vous lui souriez que vous êtes vraiment des amis proches. Peut‐être que cela deviendra le cas au fil des ans, avec la rivalité et tout le reste, mais je pense qu’à l’heure actuelle, on en fait beaucoup trop. Je suis d’accord pour dire qu’ils sont amis, mais on insiste beaucoup sur le fait qu’ils sont vraiment proches. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 16:22