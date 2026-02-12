Actuel 306e joueur mondial et dans l’ombre de son grand frère, Matteo, Jacopo Berrettini mène une carrière tout à fait honorable entre le circuit ITF et Challenger.
Récemment interrogé par nos confrères de la presse italienne, le joueur de 27 ans, qui a récemment eu l’opportunité de s’entraîner avec l’actuel 2e joueur mondial, Jannik Sinner, a fait part de ses impressions.
« C’est un garçon exceptionnel, humble et doté d’un dévouement impressionnant au travail. Sur le terrain, il m’a impressionné : c’est une machine. Il gère la pression et l’attention des médias avec un naturel incroyable. Ce n’est pas un hasard s’il fait partie des meilleurs au monde. »
