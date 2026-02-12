AccueilATPJacopo Berrettini (306e mondial et frère de Matteo) choqué par un entraînement...
Jacopo Berrettini (306e mondial et frère de Matteo) choqué par un entraî­ne­ment avec Jannik Sinner : « Il m’a impres­sionné. C’est une machine »

Actuel 306e joueur mondial et dans l’ombre de son grand frère, Matteo, Jacopo Berrettini mène une carrière tout à fait hono­rable entre le circuit ITF et Challenger. 

Récemment inter­rogé par nos confrères de la presse italienne, le joueur de 27 ans, qui a récem­ment eu l’op­por­tu­nité de s’en­traîner avec l’ac­tuel 2e joueur mondial, Jannik Sinner, a fait part de ses impressions. 

« C’est un garçon excep­tionnel, humble et doté d’un dévoue­ment impres­sion­nant au travail. Sur le terrain, il m’a impres­sionné : c’est une machine. Il gère la pres­sion et l’at­ten­tion des médias avec un naturel incroyable. Ce n’est pas un hasard s’il fait partie des meilleurs au monde. »

