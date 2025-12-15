Lors d’une longue et passion­nante inter­view accordée à Tennis Legend, dans laquelle il revient sur l’en­semble de sa carrière de jour­na­liste, Benoît Maylin a clai­re­ment donné sa préfé­rence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Alcaraz me fait prendre un pied extra­or­di­naire. Tu te demandes s’il va, avec Sinner, faire quelque chose d’en­core plus que ce que nous ont fait Federer, Nadal et Djokovic, qui, eux, avaient quelque chose de plus dingue que les deux dingues d’avant. Et j’adore Sinner, mais je ne me lève pas la nuit pour le regarder jouer. On sait qu’on est sur un tennis de répé­ti­tion, et ce n’est pas mon kiff. Carlos, c’est comme Tyson, je me lève la nuit pour voir un match ou un combat. »