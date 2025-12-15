Lors d’une longue et passionnante interview accordée à Tennis Legend, dans laquelle il revient sur l’ensemble de sa carrière de journaliste, Benoît Maylin a clairement donné sa préférence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Alcaraz me fait prendre un pied extraordinaire. Tu te demandes s’il va, avec Sinner, faire quelque chose d’encore plus que ce que nous ont fait Federer, Nadal et Djokovic, qui, eux, avaient quelque chose de plus dingue que les deux dingues d’avant. Et j’adore Sinner, mais je ne me lève pas la nuit pour le regarder jouer. On sait qu’on est sur un tennis de répétition, et ce n’est pas mon kiff. Carlos, c’est comme Tyson, je me lève la nuit pour voir un match ou un combat. »
