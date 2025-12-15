AccueilATP"J'adore Sinner, mais je ne me lève pas la nuit pour le...
ATP

« J’adore Sinner, mais je ne me lève pas la nuit pour le regarder jouer. On sait qu’on est sur un tennis de répé­ti­tion, et ce n’est pas mon kiff. Pour Alcaraz, je me lève », lâche Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

80

Lors d’une longue et passion­nante inter­view accordée à Tennis Legend, dans laquelle il revient sur l’en­semble de sa carrière de jour­na­liste, Benoît Maylin a clai­re­ment donné sa préfé­rence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Alcaraz me fait prendre un pied extra­or­di­naire. Tu te demandes s’il va, avec Sinner, faire quelque chose d’en­core plus que ce que nous ont fait Federer, Nadal et Djokovic, qui, eux, avaient quelque chose de plus dingue que les deux dingues d’avant. Et j’adore Sinner, mais je ne me lève pas la nuit pour le regarder jouer. On sait qu’on est sur un tennis de répé­ti­tion, et ce n’est pas mon kiff. Carlos, c’est comme Tyson, je me lève la nuit pour voir un match ou un combat. »

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 09:26

Article précédent
Vijay Amritraj : « Si Roger Federer et Bjorn Borg échan­geaient leurs raquettes pour un match, ce serait équi­libré, mais je parie­rais proba­ble­ment sur lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.