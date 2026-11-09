C’est un message d’uti­lité publique que vient de partager le joueur suisse, Leandro Riedi, sur son compte Instagram.

L’actuel 245e mondial et ancien 116e a en effet révélé qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours il y a un peu plus de deux ans suite à une période de profonde dépres­sion. Désormais guéri de ce mal qui guette n’im­porte quel indi­vidu sur cette planète, Leandro a tenu à publier un long message de prévention.

« 21 juin 2024. Une journée que je n’oublierai jamais. Ce jour‐là, ma vie a basculé à jamais.

J’ai atteint un point où j’ai tenté de mettre fin à mes jours. Je ne souhaite pas m’étendre sur les raisons ni entrer dans les détails, mais je tiens à en parler car la santé mentale mérite bien plus d’attention. Pendant long­temps, j’ai été en proie à l’anxiété, à des crises de panique et à un combat inté­rieur que la plupart des personnes de mon entou­rage ne pouvaient pas percevoir.

Grâce à l’aide profes­sion­nelle la plus compé­tente que j’aurais pu espérer, au soutien de mes proches et à un travail personnel intense, j’ai peu à peu retrouvé le chemin de la vie. Aujourd’hui, je suis incroya­ble­ment fièr de pouvoir dire que ces pensées ont disparu. Je suis sincè­re­ment heureux, recon­nais­sant pour ma vie et plein d’enthousiasme pour l’avenir.

Cette expé­rience a changé ma façon de voir les choses. J’ai appris que les victoires et le succès ne signi­fient pas grand‐chose si l’on n’est pas en paix avec soi‐même. Ma santé, mon bonheur et ma vie passe­ront toujours en premier. Bien sûr, la vie réserve encore des combats. Mon corps m’a fait traverser bien des épreuves au fil des années, avec plusieurs opéra­tions, bles­sures et revers. Il y a encore des défis à relever, tant sur le plan physique que mental, mais aujourd’hui, je sais à quel point il est impor­tant de prendre soin de moi et de demander de l’aide quand j’en ai besoin.

Le 21 juin 2024 restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je ne l’oublierai jamais. Trouver le moyen de m’en sortir a été l’une des choses les plus diffi­ciles que j’aie jamais eu à faire. Je suis incroya­ble­ment fière du chemin que j’ai parcouru. Je ne partage pas cela pour susciter la compas­sion. Je le partage parce que si ne serait‐ce qu’une seule personne lit ces lignes et se rend compte qu’elle n’est pas seule, alors cela en vaut la peine.

Si vous traversez une période diffi­cile, parlez‐en à quelqu’un. Tournez‐vous vers vos proches. Demandez l’aide d’un profes­sionnel. Il n’y a aucune honte à demander de l’aide. Je suis la preuve vivante que les choses peuvent s’améliorer. »