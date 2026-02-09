AccueilATP"J'ai croisé Stan Wawrinka dans le vestiaire après un match, et il m'a...
ATP

« J’ai croisé Stan Wawrinka dans le vestiaire après un match, et il m’a dit d’en­voyer la sauce en début de match car le stress ne partira pas en pous­sant la balle », raconte le joueur fran­çais Tom Paris

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0
United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Le Français Tom Paris, 333e joueur mondial, nourrit l’ambition de disputer les quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros au prin­temps prochain. Dans un journal de bord tenu pour L’Equipe, il partage son quoti­dien sur le circuit et livre plusieurs anec­dotes, dont l’une implique le triple vain­queur en Grand Chelem Stanislas Wawrinka.

« J’ai croisé Stan Wawrinka à Saint‐Tropez dans le vestiaire (lors d’un Challenger, en septembre) après un match que j’avais regardé en entier. Je lui ai demandé comment il faisait en début de match quand tu n’as pas le bras libéré. Il m’a donné des conseils tech­niques, notam­ment en me disant d’en­voyer la sauce car le stress ne partira pas en pous­sant la balle. Ça m’a vache­ment aidé, il m’a rassuré. Sur les retours, il m’a parlé d’in­ten­tions de jeu. J’ai aussi tapé la balle deux fois à Monte‐Carlo, avec Grigor Dimitrov, que j’ai pas mal regardé jouer. Un athlète ! Jo (Jo‐ Wilfried Tsonga, proprié­taire de la All In Academy) m’a beau­coup aidé : il trou­vait que mon slice flot­tait trop, il voulait que j’ai un slice plus rasant, que je l’ap­puie un peu plus, que j’en fasse un coup fort qui va faire mal. »

Publié le lundi 9 février 2026 à 11:57

Article précédent
Auger‐Aliassime annonce la couleur après son sacre : « J’ai gagné plusieurs titres en ATP 250, quelques ATP 500, mais je n’ai pas encore gagné de Masters 1000 ni de Grand Chelem »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.