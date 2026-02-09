Le Français Tom Paris, 333e joueur mondial, nourrit l’ambition de disputer les qualifications de Roland‐Garros au printemps prochain. Dans un journal de bord tenu pour L’Equipe, il partage son quotidien sur le circuit et livre plusieurs anecdotes, dont l’une implique le triple vainqueur en Grand Chelem Stanislas Wawrinka.
« J’ai croisé Stan Wawrinka à Saint‐Tropez dans le vestiaire (lors d’un Challenger, en septembre) après un match que j’avais regardé en entier. Je lui ai demandé comment il faisait en début de match quand tu n’as pas le bras libéré. Il m’a donné des conseils techniques, notamment en me disant d’envoyer la sauce car le stress ne partira pas en poussant la balle. Ça m’a vachement aidé, il m’a rassuré. Sur les retours, il m’a parlé d’intentions de jeu. J’ai aussi tapé la balle deux fois à Monte‐Carlo, avec Grigor Dimitrov, que j’ai pas mal regardé jouer. Un athlète ! Jo (Jo‐ Wilfried Tsonga, propriétaire de la All In Academy) m’a beaucoup aidé : il trouvait que mon slice flottait trop, il voulait que j’ai un slice plus rasant, que je l’appuie un peu plus, que j’en fasse un coup fort qui va faire mal. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 11:57