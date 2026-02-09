Le Français Tom Paris, 333e joueur mondial, nourrit l’ambition de disputer les quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros au prin­temps prochain. Dans un journal de bord tenu pour L’Equipe, il partage son quoti­dien sur le circuit et livre plusieurs anec­dotes, dont l’une implique le triple vain­queur en Grand Chelem Stanislas Wawrinka.

« J’ai croisé Stan Wawrinka à Saint‐Tropez dans le vestiaire (lors d’un Challenger, en septembre) après un match que j’avais regardé en entier. Je lui ai demandé comment il faisait en début de match quand tu n’as pas le bras libéré. Il m’a donné des conseils tech­niques, notam­ment en me disant d’en­voyer la sauce car le stress ne partira pas en pous­sant la balle. Ça m’a vache­ment aidé, il m’a rassuré. Sur les retours, il m’a parlé d’in­ten­tions de jeu. J’ai aussi tapé la balle deux fois à Monte‐Carlo, avec Grigor Dimitrov, que j’ai pas mal regardé jouer. Un athlète ! Jo (Jo‐ Wilfried Tsonga, proprié­taire de la All In Academy) m’a beau­coup aidé : il trou­vait que mon slice flot­tait trop, il voulait que j’ai un slice plus rasant, que je l’ap­puie un peu plus, que j’en fasse un coup fort qui va faire mal. »