Lorsque Novak Djokovic n’est pas en dépla­ce­ment pour un tournoi, il réside à Monaco, où se trouve sa rési­dence principale.

Et c’est bien connu, le Rocher est habité par beau­coup de grandes stars du sport, aussi bien du tennis que d’autres sports.

Comme l’a récem­ment révélé le pilote de Formule 1 George Russell, lui et Novak se sont déjà croisés à la salle de sport, et le Britannique n’a jamais oublié les discus­sions qu’ils ont pu avoir.

Il a révélé que le Serbe était un grand exemple pour lui, et qu’il s’en inspi­rait pour toujours repousser ses limites.

« J’ai déjà croisé Novak Djokovic par hasard à la salle de sport et nous sommes rentrés à la maison ensemble. Nous avons partagé des idées ensemble et il a été très ouvert avec moi sur les choses qu’il essaie et ce qui fonc­tionne pour lui. Nous avons simple­ment parlé de beau­coup d’idées diffé­rentes, physiques et mentales. e ne veux pas trop en dire car ce sont des conver­sa­tions privées, mais j’aime vrai­ment la façon dont il veut constam­ment en savoir plus et cela m’inspire à en apprendre davan­tage sur moi‐même, sur ce qui fonc­tionne pour moi, sur ce qui fonc­tionne pour lui et sur le fait de repousser les limites. Il y a beau­coup de choses qu’il sait et que je ne sais pas et vice versa, et vous devez prendre toutes ces idées des meilleurs dans chaque profes­sion et voir ce que vous pouvez en tirer pour vous‐même. »