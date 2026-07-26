Après les récents forfaits de Novak Djokovic et de Jannik Sinner, la direction du Masters 1000 de Montréal a affiché son mécontentement dans un communiqué fustigeant le calendrier ATP.
Difficile de ne pas comprendre l’organisation du tournoi, tant l’absence des têtes d’affiche du circuit peut peser sur les retombées économiques et la santé financière de ces événements. Prakash Amritraj, ancien 154e joueur mondial, explique parfaitement cette situation sous le prisme de Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier, suite à une blessure au poignet.
« J’ai discuté avec des directeurs de tournois, et que Carlos Alcaraz soit blessé ou qu’il se retire d’un tournoi, qu’il soit éliminé dès les premiers tours ou qu’il atteigne la finale, cela a un impact considérable sur les ventes réelles de billets pour l’événement. C’est dire à quel point ce joueur est important », a commenté l’Indien dans des propos rapportés par Tennis World USA.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 09:56