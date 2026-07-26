Après les récents forfaits de Novak Djokovic et de Jannik Sinner, la direc­tion du Masters 1000 de Montréal a affiché son mécon­ten­te­ment dans un commu­niqué fusti­geant le calen­drier ATP.

Difficile de ne pas comprendre l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi, tant l’ab­sence des têtes d’af­fiche du circuit peut peser sur les retom­bées écono­miques et la santé finan­cière de ces événe­ments. Prakash Amritraj, ancien 154e joueur mondial, explique parfai­te­ment cette situa­tion sous le prisme de Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier, suite à une bles­sure au poignet.

« J’ai discuté avec des direc­teurs de tour­nois, et que Carlos Alcaraz soit blessé ou qu’il se retire d’un tournoi, qu’il soit éliminé dès les premiers tours ou qu’il atteigne la finale, cela a un impact consi­dé­rable sur les ventes réelles de billets pour l’évé­ne­ment. C’est dire à quel point ce joueur est impor­tant », a commenté l’Indien dans des propos rapportés par Tennis World USA.