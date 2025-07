Ancien joueur italien et désor­mais commen­ta­teur, Diego Nargiso a commenté la déci­sion de Jannik Sinner de réin­té­grer dans son équipe le prépa­ra­teur physique, Umberto Ferrara, impliqué dans son affaire de dopage/contamination.

« J’ai été très surpris par son retour dans l’équipe. C’est un choix coura­geux de la part de Jannik, qui confirme sa déter­mi­na­tion : il connaît le travail d’Umberto et souhaite mani­fes­te­ment pour­suivre dans cette voie. Je pense que quand il l’avait viré, c’était plus un acte néces­saire qu’un acte volon­taire. Peut‐être que quel­qu’un avait commis une impru­dence, mais je connais Umberto : c’est une personne très atten­tive et scru­pu­leuse, un grand profes­sionnel. Jannik a voulu le retrouver à ses côtés, en allant au‐delà des ragots et des polé­miques de quelques envieux », a déclaré l’ex‐67e mondial dans des propos accordés à La Repubblica.