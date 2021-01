En rem­por­tant un 13ème Roland Garros his­to­rique en octobre der­nier, Rafael Nadal a éga­lé le record de Roger Federer et ses 20 titres de Grand Chelem. L’Espagnol par­ti­ci­pe­ra à l’Open d’Australie en février, avec la pos­si­bi­li­té de deve­nir le record­man abso­lu de titres en Majeur.

Dans une récente inter­view pour CNN, Nadal a décla­ré qu’il n’é­tait pas obsé­dé par l’i­dée d’a­voir ce record. Il se dit « plus que satis­fait » de ce qu’il a accom­pli jus­qu’à présent.

« J’ai fait bien plus que ce dont j’ai tou­jours rêvé dans ma car­rière de ten­nis. Ce serait incroyable pour moi de gagner une fois de plus. Mais je sais que ce ne sera pas la clé de mon bon­heur à l’a­ve­nir. Ce n’est pas une pres­sion sup­plé­men­taire et ce n’est pas une obses­sion. Si ça arrive, c’est fan­tas­tique, mais sinon, je suis déjà heu­reux de tout ce qui m’est arri­vé. »