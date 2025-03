Le frère de John, consul­tant pour ESPN, s’est récem­ment exprimé auprès de nos confrères de Tennis365 au sujet de l’at­ti­tude de Novak Djokovic. Même avec la carrière qu’il a derrière lui, le Serbe continue sans cesse d’avoir le souci du détail.



« Je me souviens que l’année dernière, à l’US Open, la semaine précé­dant le tournoi, nous faisions nos émis­sions sur ESPN et Novak effec­tuait une séance de retour de service avec des détails incroyables. Son équipe filmait la posi­tion de son coude, celle de son poignet. Je le regar­dais et je me disais que c’était le meilleur joueur de tennis de tous les temps, avec le meilleur rende­ment de tous les temps, et malgré cela il continue sans relâche à décor­ti­quer son jeu et à essayer de s’amé­liorer. Je suppose que c’est l’une des raisons pour lesquelles il a eu autant de succès. J’ai joué contre de grands joueurs comme Pete Sampras, Roger Federer ou mon frère. Ils avaient telle­ment de talent naturel qu’on avait l’im­pres­sion qu’ils n’en dissé­quaient pas autant les tenants et abou­tis­sants que quel­qu’un comme Djokovic »