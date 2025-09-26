Récemment de passage dans le podcast de nos confrères de Tennis Legend, Michaël Jeremiasz, joueur fran­çais de tennis en fauteuil roulant et cham­pion olym­pique en double aux côtés de Stéphane Houdet lors des Jeux olym­piques de Pékin en 2008, a raconté une anec­dote à propos d’un entraî­ne­ment face à Novak Djokovic il y a quelques années.

Et forcé­ment, le Serbe a eu beau­coup de mal.

🗣️« Novak Djokovic ne me met quasi­ment pas un point. Il va peut‐être me faire un service et me surprendre mais je lui mets deux bulles. Ce sont deux sports diffé­rents.



Les meilleurs mondiaux chez les hommes jouent 15⁄ 1 , 15⁄ 2 mais tu es assis dans un fauteuil roulant. […] Le…