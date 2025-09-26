Récemment de passage dans le podcast de nos confrères de Tennis Legend, Michaël Jeremiasz, joueur français de tennis en fauteuil roulant et champion olympique en double aux côtés de Stéphane Houdet lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, a raconté une anecdote à propos d’un entraînement face à Novak Djokovic il y a quelques années.
Et forcément, le Serbe a eu beaucoup de mal.
« On me demande souvent : ‘Mais ça joue quel niveau ?’. Mais ça joue quel niveau par rapport à quoi ? Par rapport à quelqu’un qui est debout qui, lui, court et fait 1,90 mètre ? Je peux te dire les meilleurs mondiaux chez les hommes jouent 15⁄1, 15⁄2, donc ça te donne une idée mais tu es assis dans un fauteuil roulant avec exactement le même terrain à couvrir. Si je donne un autre exemple, j’ai joué il y a quelques années à l’US Open avec Novak Djokovic, à sa demande je tiens à préciser donc sympa, j’ai accepté. On a joué, Novak ne me met pas un point quasiment. Il va peut‐être me faire me faire un service, il va me surprendre mais je lui mets deux bulles (6−0, 6–0) en fauteuil roulant. Mais ça reste Novak. Ce sont deux sports différents. »
