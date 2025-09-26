AccueilATP"J'ai joué il y a quelques années avec Novak Djokovic, il ne...
« J’ai joué il y a quelques années avec Novak Djokovic, il ne me met pas un point quasi­ment. Je lui mets 6–0, 6–0 même s’il va peut‐être me surprendre sur un service », raconte Michaël Jeremiasz, cham­pion de tennis fauteuil

Thomas S

Récemment de passage dans le podcast de nos confrères de Tennis Legend, Michaël Jeremiasz, joueur fran­çais de tennis en fauteuil roulant et cham­pion olym­pique en double aux côtés de Stéphane Houdet lors des Jeux olym­piques de Pékin en 2008, a raconté une anec­dote à propos d’un entraî­ne­ment face à Novak Djokovic il y a quelques années. 

Et forcé­ment, le Serbe a eu beau­coup de mal. 

« On me demande souvent : ‘Mais ça joue quel niveau ?’. Mais ça joue quel niveau par rapport à quoi ? Par rapport à quel­qu’un qui est debout qui, lui, court et fait 1,90 mètre ? Je peux te dire les meilleurs mondiaux chez les hommes jouent 151, 152, donc ça te donne une idée mais tu es assis dans un fauteuil roulant avec exac­te­ment le même terrain à couvrir. Si je donne un autre exemple, j’ai joué il y a quelques années à l’US Open avec Novak Djokovic, à sa demande je tiens à préciser donc sympa, j’ai accepté. On a joué, Novak ne me met pas un point quasi­ment. Il va peut‐être me faire me faire un service, il va me surprendre mais je lui mets deux bulles (6−0, 6–0) en fauteuil roulant. Mais ça reste Novak. Ce sont deux sports différents. »

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 13:51

