La grande ques­tion sur le circuit masculin est de savoir qui pour­rait faire office de « troi­sième homme », capable de bous­culer la hiérar­chie établie par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Pour la célèbre jour­na­liste de Sky Sports, Gigi Salmon, dont les propos sont relayés par Tennis365, la réponse pour­rait venir de la nouvelle génération.

« Ces deux joueurs ont placé la barre très haut, je suis impa­tiente de voir qui pourra les défier. Il y a telle­ment de cica­trices pour les autres joueurs que je pense que ce sera peut‐être un joueur de la prochaine géné­ra­tion qui émer­gera et défiera Alcaraz et Sinner. Ce sera Jakub Mensik. Regardez aussi Jack Draper, qui semblait se rappro­cher du niveau néces­saire pour défier Alcaraz et Sinner jusqu’à ce qu’il soit victime de bles­sures. Peut‐être que d’autres jeunes joueurs vont émerger, car j’ai l’im­pres­sion que les Zverev, les Medvedev, les Rublev ont été battus si souvent par Alcaraz et Sinner qu’ils ne croient peut‐être plus pouvoir les battre. Je pense donc qu’il faut qu’un jeune joueur émerge et les bous­cule, mais d’une certaine manière, j’es­père que cela n’ar­ri­vera pas. Je suis heureux de voir Alcaraz et Sinner jouer dans toutes les grandes finales, et ceux qui disent que c’est ennuyeux ont tort. Ils offrent un tennis incroyable sur le court lors­qu’ils s’af­frontent, et je veux juste en voir davantage. »