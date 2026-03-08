La grande question sur le circuit masculin est de savoir qui pourrait faire office de « troisième homme », capable de bousculer la hiérarchie établie par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Pour la célèbre journaliste de Sky Sports, Gigi Salmon, dont les propos sont relayés par Tennis365, la réponse pourrait venir de la nouvelle génération.
« Ces deux joueurs ont placé la barre très haut, je suis impatiente de voir qui pourra les défier. Il y a tellement de cicatrices pour les autres joueurs que je pense que ce sera peut‐être un joueur de la prochaine génération qui émergera et défiera Alcaraz et Sinner. Ce sera Jakub Mensik. Regardez aussi Jack Draper, qui semblait se rapprocher du niveau nécessaire pour défier Alcaraz et Sinner jusqu’à ce qu’il soit victime de blessures. Peut‐être que d’autres jeunes joueurs vont émerger, car j’ai l’impression que les Zverev, les Medvedev, les Rublev ont été battus si souvent par Alcaraz et Sinner qu’ils ne croient peut‐être plus pouvoir les battre. Je pense donc qu’il faut qu’un jeune joueur émerge et les bouscule, mais d’une certaine manière, j’espère que cela n’arrivera pas. Je suis heureux de voir Alcaraz et Sinner jouer dans toutes les grandes finales, et ceux qui disent que c’est ennuyeux ont tort. Ils offrent un tennis incroyable sur le court lorsqu’ils s’affrontent, et je veux juste en voir davantage. »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 16:56