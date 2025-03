Le fléau des paris dans le tennis, nouvel acte.

À quelques heures de son match du premier tour sur le Challenger de Thionville ce mardi, Arthur Bouquier, joueur fran­çais classé cette semaine 225e au clas­se­ment ATP, a reçu un message parti­cu­liè­re­ment inquié­tant de la part d’un homme ayant parié sur lui.

Si d’ha­bi­tude les joueurs sont insultés après une contre‐performance, cela va désor­mais encore plus loin avec des menaces avant même la rencontre. De quoi ajouter encore plus de stress et d’anxiété.

Un message qu’Arthur Bouquier a décidé de partager sur son compte Instagram afin d’in­ter­peller l’ITF, l’ATP, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi ainsi que le grand public.

« Bonjour Jurassien Arthur Bouquier j’es­père que tu vas gagner aujourd’hui. Le tennis fran­çais est telle­ment banal en ce moment que les joueurs fran­çais se réduisent à jouer chez eux pour ne pas se mettre dans l’embarras à l’étranger. Je te rappelle que tu fais pas grand chose quand tu sors de France ça témoigne des limites de ton jeu tennis­tique. Enfin bref tu joues contre Florian Broska un classé 522 qui ne gagne jamais au premier tour j’es­père juste que tu feras l’ef­fort de le sortir en 2 sets parce que j’ai misé 2000 euros sur toi en 2 sets. Je te jure que si tu perds, je ne te le pardon­nerai pas je te traquerai toi ou ta famille juste pour te faire du mal quitte à aller en prison. Soit dit en passant parce que si je perds ces 2000 euro je serais à la rue donc rien n’aura de sens pour moi autant finir mes jours en prison. Je te jure sur la tête de ma mère que je te ferais la peau. Actuellement, je suis sur le court Thionville la ou tu joues exac­te­ment à 15h20. Prends garde et ce ne sont pas des menaces en l’air. Bonne chance. »